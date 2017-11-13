Компания Iberdrola закрывает последние угольные электростанции

Компания Iberdrola обратилась в Министерство энергетики с запросом о закрытии тепловых электростанций в районах Лада (Астурия) и Велилья (Паленсия), сообщают информационные агентства Испании. Это решение является частью стратегии по ликвидации всех угольных электростанций холдинга в мире. Руководство Iberdrola заверило, что их закрытие не повлияет на рабочие места: сотрудники будут задействованы в демонтаже ТЭС, который займет 4 года и потребует инвестиций в размере около 35 миллионов евро, и переведены на другие заводы компании. Ландшафт территорий, на которых ранее располагались станции, будет восстановлен. Представители холдинга также отметили, что подобные изменения не скажутся на поставках электроэнергии.