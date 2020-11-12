Испанские супермаркеты объявили о наборе сотрудников

Крупные сети супермаркетов — Mercadona, Lidl, Dia — ищут 186 новых сотрудников.
В Mercadona открыли сразу 60 вакансий. Требуются как сотрудники с частичной занятостью, так и на полный рабочий день. В первом случае зарплата составит 669 евро в месяц. Во втором — 1338.
В Dia появилось 96 новых вакансий. Ищут работников в магазины, складские помещения и в офисы. Зарплата в среднем составляет почти 14 тыс. евро в год.
Lidl возьмёт на работу 30 человек. От управляющего до кассира. Минимальная годовая зарплата здесь — 15 580 евро.
Все вакансии можно найти на официальных сайтах магазинов.Темы: Бизнес