Испанские продовольственные дистрибьюторы против фиксирования цен на базовые продукты

Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais.

В понедельник министр труда королевства Йоланда Диас и министр по делам потребителей Альберто Гарсон, которые выступают за продвижение этой идеи, встретились с представителями сектора, чтобы объяснить предложение, которое они считают "законным и основанным на принципе конкуренции".

Однако, согласно El Pais, это была лишь первая запланированная встреча с представителями бизнеса.

В прошлый четверг на фоне повсеместного роста цен в Испании Диас и Гарсон предложили крупным продовольственным дистрибьюторам подготовить продовольственную корзину, включающую полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. В случае одобрения эта мера будет действовать как минимум до Рождества.