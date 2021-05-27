Испанские книжные магазины начали продавать компактные автомобили 

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Сеть испанских книжных магазинов Fnac (также торгует музыкой, электроникой и т.д.), теперь продает и автомобили. А именно бюджетный электрокар Citroën Ami.
Это суперкомпактный автомобиль всего 2,4 метра в длину. Стоит 7200 евро. Его теперь продают в магазинах Fnac по всей Испании.
Важный момент: для управления этой машинкой не нужны права категории B. Достаточно АМ, так как автомобиль официально зарегистрирован как квадрицикл. То есть управлять им можно с 15 лет.
На одном заряде Citroën Ami способен проехать 75 километров. А максимальная скорость ограничена 45 километрами в час.