Испанка вошла в тройку самых влиятельных женщин мира

Последние новости Испании на русском языке
Журнал Fortune обновил свой ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Эта версия рейтинга не включает жительниц Северной Америки.
Третье место в списке уже второй год подряд занимает испанка Ана Ботин — глава банковской группы Santander. Она возглавила финансовую организацию после смерти своего отца, Эмилио Ботина. Стоит отметить, что в 2019 году Ана Ботин возглавляла этот рейтинг.
Первое место в этом году заняла исполнительный директор фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли. А на втором месте — китаянка Джессика Тан, исполнительный директор страховой группы Ping An Group.