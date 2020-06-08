Испания заняла 26 место в Европе по доступности газа для населения

По доступности природного газа для населения Испания занимает 26 место в Европе, следует из инфографики, составленной агентством РИА Новости.
По данным агентства, количество газа, доступного на среднюю зарплату, составляет в Испании 1705,8 кубометра. А стоимость — чуть больше евро (83 рубля) за кубометр. За год стоимость газа выросла на 16,7%.
Самый большой объем природного газа — свыше 6,5 тысячи кубических метров — на среднюю зарплату можно приобрести в Казахстане, Люксембурге и России. На последних строчках рейтинга с результатом менее 1,3 тысячи кубических метров находятся Молдавия, Болгария и Сербия.
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