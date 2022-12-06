Испания предоставит Airbus 2,14 млрд евро на создание беспилотников и модернизацию вертолетов

Последние новости Испании на русском языке
Испания предоставит авиастроительной корпорации Airbus кредит в размере 2,14 млрд евро на развитие программы по созданию беспилотников и финансирование программы модернизации вертолетов. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.
Согласно данным агентства, испанское правительство выделит кредит на сумму 1,43 млрд евро Airbus Defense and Space - подразделению Airbus, ответственному за оборонную и аэрокосмическую продукцию, - на разработку военных беспилотников по проекту Eurodrone. Еще 707 млн будут предоставлены компании - производителю вертолетов Airbus Helicopters на финансирование программы модернизации вертолетов Tiger MK III. Реализация этих проектов, как отмечается, позволит создать в Испании несколько тысяч дополнительных рабочих мест.
Испания участвует в международной программе Eurodrone (также известна как Euromale Rpas) по разработке дистанционно пилотируемой авиационной системы средней высоты и большей продолжительности полета. Также в программе принимают участие Германия, Франция и Италия. Вертолетную программу Tiger MK III, уточняет агентство, Испания осуществляет совместно с Францией.
Источник: ТАСС