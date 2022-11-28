Число безработных в Испании приближается к отметке в 3 миллиона человек

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К концу этого года число безработных в Испании превысит 3 миллиона человек. По прогнозу The Adecco Group Institute (специализируется на управлении персоналом), Испания завершит этот год с 3 002 500 безработными. По итогам третьего квартала этот показатель составлял 2 980 200 человек.
При этом число трудоустроенных к концу 2022 года составит 20 551 400 человек. Это почти столько же, сколько по итогам третьего квартала (20 545 700) и на 1,8% больше, чем год назад.