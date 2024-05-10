Испания нуждается в 2 миллионах иностранных специалистов на удалёнке

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Именно столько удалённых вакансий, подходящих иностранцам, сейчас размещено испанскими компаниями. Найти их можно, например, на сайте Remote Ok.
В 2024 году самыми востребованными иностранными специалистами в Испании будут:
маркетологи,
JavaScript-разработчики,
дизайнеры UX/UI,
управленцы,
редакторы,
копирайтеры,
переводчики,
HTML-специалисты,
продуктовые дизайнеры.
Например, инженер по разработке программного обеспечения в тестировании (SDET) может найти удалённую работу в Барселоне с зарплатой от 50 до 80 тысяч евро в год.