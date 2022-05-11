Испания может начать получать газ из Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес во вторник обсудил с премьером Испании Педро Санчесом возможности для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из южноамериканской республики.

"Я поделился с ним некоторыми соображениями, которые могут быть полезны для Испании. У нас есть очень крупное месторождение нетрадиционных углеводородов Вака Муэрта, мы развиваем проект по сжижению газа для экспорта, и на Испанию приходится 30% терминалов по регазификации в Европе", - сказал Фернандес в интервью газета El Pais, которое было опубликовано во вторник.

По его мнению, участие в строительстве СПГ-завода в Аргентине может дать "большие возможности для Испании".

Вака Муэрта - месторождение сланцевых углеводородов в провинции Неукен, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. По данным на 2013 год, его запасы оценивались в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа.

Источник: ТАСС