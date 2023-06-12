Где поселиться в Испании, чтобы платить меньше налогов?

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Налоговые ставки и льготы в Испании могут меняться в зависимости от региона. Институт экономических исследований назвал автономные сообщества и отдельные муниципалитеты, где платят меньше всего.
Меньше всего налогов платят в Мадриде, Стране Басков и на Канарах. А больше всего — в Каталонии, Валенсии и Арагоне.
Что касается отдельных населённых пунктов, то лучше всего живётся налогоплательщикам в Боадилье-дель-Монте, Махадаонде и Лас-Росас (Мадрид), а также в Арресифе (Лас-Пальмас). А хуже всего — жителям Реуса, Жироны и Санлукар-де-Баррамеда.