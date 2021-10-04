Forbes не исключает энергическую катастрофу в Европу уже этой зимой

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Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой, пишет Forbes.
По словам автора статьи Дэвида Блэкмона, рекордный рост цен на газ в мире способен спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. Однако в случае с Европой такой вариант проблематичен из-за перехода на зеленую энергию. Многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций. Минувшим летом это привело к кризису, когда из-за слабого ветра пришлось снова вернуться к сгораемому топливу.
Аналитик отмечает, что внезапно выросший спрос спровоцировал скачок цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше сказалось на его стоимости. Европейцы, в свою очередь, обратили внимание на уголь, однако и здесь у них оказалось не так много пространства для маневров: как отмечает аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина, только Россия обладает его достаточными запасами для продажи в ЕС.
Источник: РИА Новости