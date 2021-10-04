Безработица в Испании рекордно снизилась

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Число официально зарегистрированных безработных в Испании в сентябре сократилось на 76 113 человек.
Это рекордное снижение для первого месяца осени за всю историческую серию. Такие данные обнародовало в понедельник Министерство труда и социальной экономики. По состоянию на 1 октября в Испании зарегистрировано 3 257 802 безработных.
В августе безработица также значительно снизилась — на 82 583 человека, что также стало самым существенным падением для этого месяца с 1999 года. Эти данные отражают восстановление испанской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.