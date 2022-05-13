Цены на продукты в Испании рекордно выросли

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Цены на продукты питания в Испании выросли на 10% в апреле по сравнению с тем же месяцем 2021 года. По данным Национального института статистики (INE), это рекордный рост за всю историческую серию, которая начинается с 1994 года.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", больше всего подорожали оливковое масло (42,5%); макароны (25%); мука и крупы (23,2%); яйца (21,6%); соусы и другие приправы (15,2%); хлебобулочные изделия (14,5%); цельное и обезжиренное молоко (14%); сливочное масло (12,8%); свежие бобовые и овощи (12,8%); картофельные чипсы (12,8%).