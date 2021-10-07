Цены на электроэнергию в Испании бьют все рекорды

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Средняя дневная цена на электроэнергию на оптовом рынке Испании в четверг достигла 288,53 евро / МВтч, что превосходит все зарегистрированные до сих пор рекорды. Это на 26% выше последней самой высокой цены — 228,59 евро в эту среду.
В этот четверг цена вырастет на 52% по сравнению с неделей ранее, когда цена на электроэнергию на оптовом рынке Испании составляла 189,8 евро / МВтч. По сравнению с прошлым годом цена на электроэнергию выросла на 570%, то есть почти в семь раз больше, чем зарегистрированные тогда 43 евро.
Самая высокая цена в этот четверг будет с 20:00 до 21:00, когда она достигнет 319,03 евро / МВтч, а самая низкая — с 4:00 до 5:00 (249,08 евро / МВтч).
Рекордное подорожание электроэнергии в Испании происходит в разгар роста цен на все сырье, связанное с энергией, по всему миру (газ, нефть и уголь).