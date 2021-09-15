Цены на электроэнергию в Испании будут снижать за счёт прибыли энергокомпаний

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Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал направить растущую прибыль энергетических компаний на поддержку потребителей.
В Испании цена на электроэнергию - одна из самых высоких в Европе, сообщает ERR. Санчес пообещал направить прибыль энергетических компаний на снижение цен на электроэнергию. "Для энергетических компаний неприемлемо извлекать выгоду из более высоких рыночных цен на электроэнергию, - сказал Санчес. - Мы распределим огромную прибыль, которую получают энергетические компании, среди потребителей, а также снизим акциз на электроэнергию с 5,1 до 0,5%".
В августе цена на электроэнергию в Испании была на 7,8% выше, чем в июле. По сравнению с тем же периодом 2020 года она выросла на целых 35%.
Цена на электроэнергию за последний год повысилась по всей Европе.