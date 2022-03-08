Цены на электричество в Испании бьют рекорды

Последние новости Испании на русском языке
Цена на электричество в Испании во вторник установила исторический рекорд, достигнув почти 550 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Цена за мегаватт-час вырастет за сутки сразу на 102,4 евро по сравнению с понедельником — до 544,98 евро.
Самое дорогое электричество будет с семи до восьми вечера — 700 евро за мегаватт-час, самое дешевое — 424,88 евро — с трех ночи до четырех утра.
Источник: Прайм