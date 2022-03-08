Названы лучшие супермаркеты Испании

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Испанская организация по защите прав потребителей (OCU) составила рейтинг лучших супермаркетов в стране.
Рейтинг составлен на основе опроса покупателей. Учтены следующие характеристики: шаговая доступность, расписание работы, выбор товаров, качество продуктов, уровень цен, чистота, сервис.
По совокупности этих факторов лучшими супермаркетами в Испании признаны Esclat и Bonpreu. Впрочем, это региональные сети. А вот на уровне всей Испании лучшим признан Hipercor. За ним следуют Supermercado de El Corte Inglés и Supercor.
Наихудшие результаты показали магазины La Plaza de Día, Condis и Spar.