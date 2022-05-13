Цены на бензин в Испании бьют новые рекорды

Дизельное топливо и бензин в Испании подорожали на 2% за неделю и достигли нового исторического максимума, сообщает газета El Mundo.

Согласно данным, приведенным изданием, средняя стоимость литра бензина на испанских заправках составляет 1,87 евро, тогда как дизель стоит 1,91 евро за литр.

Топливо дорожает даже несмотря на то, что с 1 апреля правительство ввело скидку в размере 20 евроцентов за литр, которую заправки должны предоставлять клиентам в обязательным порядке.

По сравнению с показателями годичной давности, стоимость бензина увеличилась на 39,7%, а дизель подорожал на 59,4%.

Вместе с тем в Испании цены на топливо по-прежнему остаются ниже средних значений по ЕС, которые составляют 1,9 евро за литр бензина и дизеля.

Источник: РИА Новости