Bosch закрывает в Испании завод на 300 сотрудников

Немецкая группа компаний Bosch закрывает производство в провинции Барселона. На заводе в муниципалитете Кастельет трудятся 300 человек. Здесь изготавливают комплектующие для автомобилей Seat, Nissan, Volkswagen, Fiat, Toyota и Lamborghini.
Экономические трудности у завода начались ещё в 2014 году, с тех пор производство постепенно снижалось, а руководство безуспешно пыталось найти инвесторов.
Известно, что в 2018 году здесь было изготовлено 5,2 млн единиц продукции. Площадь завода — 26 тысяч квадратных метров.Темы: Бизнес