Более 30 млн человек в Европе могут потерять работу

Более 30 млн человек в 27 странах Евросоюза могут лишиться работы в ближайшее время, сообщил еврокомиссар по вопросам занятости и социальным правам Николя Шмит. По его словам, сейчас они находятся в состоянии частичной занятости.
«Если не принять экстренных мер, частичная занятость может превратиться в полноценную безработицу. США продемонстрировали нам, как ситуация в сфере безработицы буквально взорвалась в течение месяца, Европа не может этого допустить»,— сказал господин Шмит на видеобрифинге в Брюсселе. По его словам, нужно сосредоточиться на борьбе с безработицей среди молодежи (по европейской классификации — до 29 лет). В некоторых европейских странах без работы сейчас каждый второй молодой житель, передаёт "Коммерсант".
В Испании коронавирус уже спровоцировал рекордную безработицу. По итогам апреля в стране насчитывается 3,8 миллиона безработных. За последний месяц работы лишись почти 283 тысячи человек. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Более 5 миллионов испанцев получают пособия по безработице. В апреле они получили выплаты на общую сумму около 4,5 млрд евро. Это на 200% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Темы: Бизнес В мире