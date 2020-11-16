BBVA продаёт свой бизнес в США за 11,6 млрд долларов

Испанская финансовая корпорация BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) договорилась о продаже своего американского бизнеса банковской группе PNC Financial Services Group за $11,6 млрд. О предстоящей сделке сообщила американская компания в понедельник. В результате сделки в США будет создан банк с активами более чем на $550 млрд. Он станет пятым по объему активов в стране. Сделка уже одобрена советами директоров обеих корпораций. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2021 года.
Как сообщает РБК, американское подразделение испанского BBVA — BBVA USA Bancshares — имеет 637 филиалов в США и управляет активами на $104 млрд. Покупка активов испанской группы позволит PNC увеличить портфель депозитов на $86 млрд, а портфель кредитов — на $66 млрд.
Для покупки PNC планирует использовать средства, которые она получала от вложений в одну из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock. В мае этого года банковская группа продала свою долю в 22,4% в компании BlackRock за $14,2 млрд. PNC заявила, что новая сделка приведет к увеличению ее прибыли на 21% в 2022 году и компенсирует потерю доходов от пассивных инвестиций в BlackRock.
Источники Reuters сообщили, что испанская группа BBVA решила уйти с рынка США после того, как слабые финансовые результаты негативно повлияли на цену акций банка. С начала года они упали на 26%.
После новости о продаже американских активов акции BBVA выросли на 19% на Мадридской фондовой бирже (BME Spanish Exchanges).Темы: Бизнес