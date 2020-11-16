BBVA продаёт свой бизнес в США за 11,6 млрд долларов

Испанская финансовая корпорация BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) договорилась о продаже своего американского бизнеса банковской группе PNC Financial Services Group за $11,6 млрд. О предстоящей сделке сообщила американская компания в понедельник. В результате сделки в США будет создан банк с активами более чем на $550 млрд. Он станет пятым по объему активов в стране. Сделка уже одобрена советами директоров обеих корпораций. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2021 года.