Барселона вошла в мировой топ-5 городов для удалённой работы

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Портал Holidu составил глобальный рейтинг городов, где комфортнее всего живётся дистанционным работникам. В топ-100 вошли шесть испанских городов, а в топ-5 только один — Барселона.
Каталонская столица заняла четвёртое место. Это идеальное место, чтобы сочетать работу и досуг. Составители рейтинга отмечают выдающуюся архитектуру Барселоны и бесчисленное число достопримечательностей. А большой выбор современных коворкинг-центров удовлетворит потребности любого удалённого сотрудника (лучше только в Лондоне). Кроме того, авторы рейтинга отмечают высокую скорость Интернета в Барселоне, что критически важно при «удалёнке».
Первое место в рейтинге занял Бангкок, второе — Нью-Дели, а третье — Лиссабон.
В сотню лучших вошли ещё пять испанских городов: Мадрид (12 место), Валенсия (28), Малага (47), Севилья (51), Пальма-де-Майорка (98).