Автомобили Peugeot — самые продаваемые в Испании

По итогам мая в Испании самым популярным брендом на авторынке стал Peugeot. За месяц продана 2881 машина этой марки. На втором месте — Volkswagen (2721 проданный автомобиль). На третьем — Renault с 2459 продажами. Испанский SEAT занял лишь четвёртое место (2409 машин).
В этом году в мае дилерам удалось реализовать только 34 337 новых автомобилей. Это на 27% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).Темы: Бизнес