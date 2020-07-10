Магазины Барселоны пытаются выжить за счёт скидок и распродаж

Магазины в Барселоне, с трудом пережившие карантин, пытаются стимулировать покупательский спрос с помощью больших скидкок и различных акций. Как пишет издание 20minutos, в некоторых торговых точках скидки сейчас достигают 70%.
За время пандемии испанцы привыкли отовариваться через Интернет. Кроме того, стало меньше туристов и существенной упал пешеходных трафик. Так, за последнюю неделю июня проходимость снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает организация TC Group Solutions.
Шопинг в Барселоне этим летом усложняется бесконечными ограничениями, введёнными в связи коронавирусом. Нужно следить за соблюдением дистанции, всегда быть в маске, сто раз подумать, прежде чем что-то потрогать или померить.Темы: Бизнес Барселона