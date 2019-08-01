За полгода в Испании отдохнули более 38 млн туристов

Испания за первое полугодие приняла 38,2 млн иностранных туристов - на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает Национальный институт статистики. За этот период туристы потратили в Испании 40,38 млрд евро, что на 3,7% больше.
В июне в Испании отдохнули 8,8 млн иностранцев (на 3,2% больше, чем в июне 2018 года). Они потратили за месяц почти 9,7% млрд евро. В июне каждый турист в среднем оставлял в Испании 1098 евро.
Основная масса иностранных туристов Испании - британцы, немцы и французы. А самый значительный рост показали туристы из России - на 13,2% больше. И американцы - рост на 12,8%.Темы: Туризм