Vueling отменяет 112 рейсов из-за забастовки в Барселоне

Лоукостер Vueling отменил 112 рейсов в предстоящие выходные в связи с забастовкой, которую проведут сотрудники наземных служб авиакомпании Iberia. 46 рейсов - в субботу. И 66 - в воскресенье. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на свои источники.
Отмены коснутся приблизительно 18 тыс. пассажиров. Им предложено поменять билеты на другие рейсы или вернуть деньги.
В Барселоне бастуют 2500 сотрудников Iberia, которые добиваются улучшения условий труда.Темы: Туризм Барселона