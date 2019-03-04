В Сантандере после ремонта открылся музей в маяке

Центр, расположенный в здании старинного маяка, работает по будням с 10:00 до 20:00 с перерывом на обед с 13:30 до 16:30, а по выходным – с 11:30 до 14:30. Вход в него бесплатный.

В этом году в музее запланировано несколько новых мероприятий. Летом состоятся выставки работ Антонио Рохаса и Хосе Луиса Серсо. С 15 августа по 20 октября во второй раз пройдёт международная выставка графики Bienal Miniprint.

В постоянной экспозиции можно увидеть картины из коллекции, которая была передана центру семьёй Санс-Вильяр. Она включает живопись Эдуардо Санса и Серхио Санса, а также работы других авторов, включая авангардистов второй половины XX века: Эдуардо Арройо, Диса Берлина, Сары Уэте и других. К тому же, в музее представлены предметы и документы, связанные с морской тематикой.

Один из пяти залов музея посвящён истории самого маяка. В музее проводятся разнообразные мероприятия, включая фотовыставки, выставки живописи и графики, кинопоказы, детские конкурсы, а также вечера поэзии. В прошлом году Фаро де Кабо Майор посетило почти 37,6 тысяч человек.