В Пиренеях под открытым небом открылся музей, посвящённый геологии

В Природном парке Альто-Пиринео в Льейде на прошлой неделе открылся первый музей под открытым небом, рассказывающий о местном геологическом наследии.

Музей расположился в долине Сиарб и получил название Jardín de Rocas – «Сад камней». По словам муниципальных властей, он был создан с целью продвижения идеи о ценности объектов геологического наследия этой местности.

В администрации парка отмечают, что музей позволил расширить доступную среду, а также предоставил посетителям ещё больше возможностей насладиться природной и культурной ценностью Альто-Пиринео.