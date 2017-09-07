В Мадриде пройдут сразу два Октоберфеста

Первый Октоберфест пройдёт на арене Паласио-Висталегре с 21 сентября по 1 октября. Его спонсором является компания Heineken, которая занималась организацией испанских октоберфестов в предыдущие годы в Wizink Center. На фестивале будет представлено пиво Paulaner, одна из «официальных» марок мюнхенского праздника, а также блюда баварской кухни. Организаторы обещают живую музыку, зону-VIP и детскую площадку с аттракционами. Вход на праздник – свободный, плата будет взиматься только за услуги, еду и напитки на территории комплекса.

5-7 октября состоится другой Октоберфест в Wizink Center. Организатором этого мероприятия выступает компания Mahou San Miguel, которая предложит посетителям пиво König Ludwig. Несмотря на то, что эта марка не считается в Мюнхене «официальной», именно это пиво в 1810 году положило начало традиции проведения Октоберфеста. Также посетителям предложат продегустировать другие разновидности пива, в том числе крафтового. Стоимость входного билета на одного человека начинается от 15 евро.