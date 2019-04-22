В Каталонии на высоте 122 метров открылась площадка для банджи-джампинга

В муниципалитете Навес (Лерида, Каталония) открылась новая площадка для банджи-джампинга (прыжков с привязанным эластичным канатом). Смельчакам предстоит прыгнуть вниз с высоты 122 метра.
Площадку открыла компания Quesaltilaiaia, которая специализируется на активных видах отдыха. Это третья по высоте подобная площадка в мире. Самая высокая находится в Швейцарии и её высота - 220 метров. На втором месте площадка в Румынии высотой 160 метров.
Кроме того, новая площадка входит в десятку лучших в мире по условиям для прыжков и панораме.Темы: Туризм