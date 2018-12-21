В Испании появился первый сельский туристический комплекс с полностью безбарьерной средой

В Риохе открылся первый в Европе сельский туристический комплекс, полностью приспособленный под нужды людей с ограниченными физическими возможностями. RIVUM Holiday Resortm включает 40 домиков с безбарьерной средой.
Проект создан компанией OSACC Easy Tourism, которая занимается продвижением инициатив для развития безбарьерного инклюзивного туризма.
Комплекс занимает 58 тысяч квадратных метров в Касаларрейне на северо-западе провинции в 47 км от Логроньо. Домики способны вместить до 220 человек. В комплексе также есть ресторан, гастробар, залы дегустаций, водные аттракционы, спортивные площадки, три бассейна, сады, минигольф и дорожки для пеших прогулок и пробежек.
Посетителям предлагают разнообразные развлечения, связанные с культурой, архитектурой, гастрономией и энологией.
Чтобы повысить доступность и комфорт для гостей, также планируется добавить ряд специальных приспособлений, включая маячки, которые позволяют определять положение элементов с помощью мобильного телефона, индукционные петли, тактильную тротуарную плитку и систему оповещения о возможных угрозах для людей с разными физическими возможностями.Темы: Туризм