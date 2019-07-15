В Испании отменены 320 поездов из-за забастовки железнодорожников

В понедельник в Испании бастуют железнодорожники. В связи с этим отменены 320 поездов.
Как сообщалось ранее, минимальный объем предоставляемых услуг установило Министерство развития. Пригородные поезда будут выполнять только 75% от привычного числа перевозок. Поезда средней дальности - 65%. А высокоскоростные составы AVE - 72%.
Работникам не нравится кадровая политика компании Renfe. По их словам, руководство не создает новых рабочих мест, пытаясь взвалить на имеющийся штат новые обязанности. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплат.Темы: Туризм