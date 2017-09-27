В Храме Святого Семейства в Барселоне появятся два новых пункта контроля

В Храме Святого Семейства в Барселоне вот уже девять месяцев ведется строительство двух новых зданий, предназначенных для осуществления контроля безопасности на входах для прихожан и посетителей. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления главного архитектора проекта Жорди Фаули, их возведение должно быть завершено до конца этого года. Строительство храма в целом планируется закончить в 2026-м.

В свою очередь, ответственный за операционную деятельность и вопросы безопасности Марк Мартинес отметил, что работа над проектом двух вышеупомянутых построек началась два года назад по рекомендации Автономной полиции Каталонии. Они заменят нынешние пункты контроля, который осуществляется исключительно визуально и с помощью установленных на входе металлодетекторов.

"Мы отдаем себе отчет в знаковой роли Храма Святого Семейства и степени его значимости в мировом масштабе", - отметил Мартинес. В ответ на вопрос журналистов о том, были ли усилены меры безопасности после августовских терактов в Барселоне и Камбрильсе, он рассказал, что интенсивность полицейского патруля была увеличена, однако уровень тревоги при этом не повышался.

В свою очередь, Фаули отметил, что тематика прошедших с пятницы по воскресенье дней открытых дверей звучала как "Возводя мечту: по направлению к 2026-му". Мероприятие было посвящено первоначальной идее Гауди, с которой он начинал строительство храма и на реализацию которой требовались долгие годы и помощь многих поколений.