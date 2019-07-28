В Барселоне задержан лжеполицейский, охранявший туристов за деньги

Задержанному 48 лет. На родине - в Румынии - он отсидел почти 20 лет за незаконный оборот наркотиков. В Испании он зарабатывал на доверчивых туристах. В социальных сетях мужчина рассказывал, как опасно ходить по Барселоне без сопровождения охраны. И предлагал услуги личного телохранителя. Работал лжеполицейский как с отдельными туристами, так и с группами. Стоили его услуги 50 евро в час.

Как сообщают испанские СМИ, услуги мошенника пользовались популярностью. Особенно возрос поток клиентов после того, как в конце июня в Барселоне скончалась высокопоставленная чиновница из Южной Кореи. Грабитель на мотоцикле толкнул ее - женщина упала и впоследствии умерла от полученных при падении травм.

Однако главными клиентами «телохранителя» были немцы и итальянцы. Иногда в группы объединялись до 40 туристов. Объявления мужчины в соцсетях набирали популярность и в итоге попали в поле зрения правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина никогда не служил в полиции - ни в Испании, ни в Румынии. И вообще всегда был по другую сторону закона.