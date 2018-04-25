В Барселоне отпраздновали День Георгия Победоносца

В Барселоне 23 апреля отметили двойной праздник: День книги и День святого Георгия Победоносца.

Город наводнили книги и розы традиционного красного цвета. С самого утра по всему городу открылось почти 4 тысячи дополнительных уличных точек с цветами, ещё тысяча – с книгами. Нововведением этого года стало то, что на некоторых улицах в этих целях частично перекрыли дорожное движение.

Книжные магазины представили новинки и бестселлеры, а в киосках, установленных на улицах, в том числе на бульваре Рамбла, организовали тематические выставки.

Одним из центров праздника стала площадь Каталонии, где Òmnium Cultural организовал акцию в поддержку политических заключённых, выставив кадки с жёлтыми розами и лозунги, призывающие к их освобождению.

Во Дворце Вице-королевы в центре Рамблы прошёл традиционный завтрак с писателями, издателями и владельцами книжных магазинов. На мероприятии выступила мэр Барселоны Ада Колау, которая поздравила жителей каталонской столицы с праздником и, воспользовавшись случаем, вспомнила о председателе организации Òmnium Cultural Жорди Куишаре, который находится в тюрьме.