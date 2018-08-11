Турпоток из России в Испанию продолжает расти

171 305 туристов из России побывали в Испании в июне 2018 года, что на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Тенденция к росту наблюдается на протяжении 19 месяцев подряд.

По подсчётам Frontur, с начала года в страну прибыло более 506 тысяч русских туристов, на 10,7% больше чем в прошлом году.

Таким образом, туристический поток из РФ является одним из самых быстрорастущих в Испании в процентном отношении. Более высокий показатель наблюдался только среди американских туристов – 11,1%.

В прошлом году в общей сложности Испанию посетило более 1,145 млн русских туристов. В 2017 году рост по сравнению с предыдущим годом составил более 14%, в 2016 году – всего 2,2% а в 2015 и 2014 был зафиксирован заметный спад – на 32,7% и 10,3%, соответственно. До этого, в период с 2009 по 2013 количество туристических визитов из России выросло на 275%.