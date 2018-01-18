Такси Мадрида представит обновлённое приложение Teletaxi

Профессиональная федерация такси Мадрида в четвёртый раз примет участие в Международной выставке туризма Fitur, на которой будет представлено приложение Teletaxi Madrid в обновлённом формате.

Сервис заказа такси предназначен как для частных лиц и для компаний. Как сообщают в федерации, проект представляет собой сочетание технологий и работы команды профессионалов, которые трудятся круглосуточно 365 дней в году.

Объединив усилия с туристическим сектором, федерация намерена расширить возможности для передвижения более 10 миллионов туристов, которые ежегодно посещают испанскую столицу. Руководство организации отмечает, что такси зачастую формирует первое впечатление о городе, и туристы обращаются к водителям за советом по поводу отелей или ресторанов, и важно, чтобы они могли получить надёжную и достоверную информацию.

Teletaxi также является официальным перевозчиком Festitur – проекта Noche Madrid при сотрудничестве с Ifema и Fitur, в рамках которого вплоть до 21 января предлагаются разнообразные туристические развлечения, включая шоппинг, культурные и гастрономические мероприятия.