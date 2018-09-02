Спасатели Барселоны раскритиковали новые спасательные вышки

Около трёх десятков спасателей обратились к властям, заявив, что на протяжении многих лет они требуют установить такие вышки, которые бы служили как для обеспечения безопасности отдыхающих, так и для защиты здоровья спасателей. Конструкции, которые используются в настоящее время, устарели, однако новые вышки, по их мнению, также не годятся для использования. Они говорят о том, что вышки имеют недостаточную высоту и расположены далеко от берега, а навесы ограничивают видимость, но при этом не защищают от ультрафиолета.

Прототип был представлен в июле, и спасатели уже тогда заявили в инспекцию по труду, что они не отвечают требованиям законодательства о предупреждении профессиональных рисков и не выполняют свои функции. Они также предложили властям свою помощь в разработке необходимых изменений, но их к созданию вышек не привлекли. По словам работников, конструированием вышек занимались исключительно архитекторы без участия экспертов.

При этом, по информации спасателей, прототип обошёлся в 50 тысяч евро. Они отмечают, что на мировом уровне есть гораздо более функциональные аналоги, которые стоят вдвое дешевле.