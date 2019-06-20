Сегодня - Всемирный день тапас

В четверг, 20 июня, отмечается Всемирный день тапас - традиционных испанских закусок. Праздник был придуман ассоциацией Saborea España, чтобы ещё больше популяризировать тапас по всему миру.
По статистике, 15% отдыхающих в Испании туристов приехали сюда, чтобы попробовать тапас. А это 11 миллионов человек в год. В ассоциации Saborea España уверены, что через пару лет Испания будет ежегодно принимать 15 миллионов поклонников тапас.
Ко Всемирному дню тапас бары, рестораны и отели по всей Испании подготовили специальные программы и акции. Узнать о них подробнее можно на официальном сайте праздника.