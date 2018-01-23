Рахой пркатился на поезде AVE по новому маршруту Валенсия-Кастельон

Премьер-министр Испании Мариано Рахой принял участие в запуске нового маршрута высокоскоростных поездов AVE из Валенсии в Кастельон, сообщают информационные агентства Испании. В последние месяцы на линии проводились испытания, и недавно Государственное агентство по вопросам безопасности железных дорог выдало разрешение на ее эксплуатацию.

По случаю запуска нового маршрута компания Renfe запустила специальную промо-акцию, в рамках которой билеты в Кастельон можно будет приобрести по цене от 20 евро. Коммерческая эксплуатация рейса начнется 23 января.

Министр развития Иньиго де ла Серна, который сопровождал Рахоя во время мероприятия, подчеркнул, что оно стало важной вехой развития так называемого Средиземноморского коридора: отрезок пути протяженностью 70 километров, ведущий из Валенсии в Кастельон, позволит связать последний с испанской столицей.

На сегодняшний день сеть путей AVE насчитывает 3 100 километров и является первой по протяженности высокоскоростной инфраструктурой в Европе и второй в мире после китайской.