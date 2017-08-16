Работники аэропорта Мадрида хотят поддержать своих бастующих коллег в Барселоне

Сотрудники мадридского подразделения компании Eulen, отвечающей за безопасность в испанских аэропортах, проведут в среду собрание, на котором решат, какие меры стоит предпринять, чтобы выразить солидарность со своими бастующими коллегами в Барселоне.

По предварительной информации, если в аэропорту Мадрида и пройдут забастовки, то они коснутся только охраны залов и терминалов и не затронут пропускные пункты и металлодетекторы, как это произошло в Барселоне.

Главной причиной недовольства работников Eulen стала нехватка персонала и низкий уровень заработной платы, который не дотягивает до 900 евро в месяц.