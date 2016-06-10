Отменены 8 железнодорожных рейсов Мадрид-Аликанте

В рамках забастовки, объявленной в Испании машинистами железнодорожной компании Renfe, перевозчик отменил восемь рейсов высокоскоростных поездов AVE на рейсе Мадрид-Аликанте. Как сообщает ежедневник Información, пассажиры были перераспределены между остальными составами путем увеличения их вместимости в два раза. На данном направлении в настоящее время наблюдается особенно высокий спрос, обусловленный летним сезоном и выходными днями.

Так, в пятницу были отменены два рейса из Аликанте с отправлением в 8:40 и 19:05. Пассажиры, которые приобрели билеты на них, смогут попасть в Мадрид на поездах, отбывающих в столицу в 9:40 и 20:10. В обратном направлении были отменены рейсы, запланированные на 9:30 и 14:45, пассажирам которых были предоставлены места на рейсах с отправлением в 10:45 и 15:25. В воскресенье отменены рейсы из Аликанте в 8:40 и 20:10 и из Мадрида в 9:30 и 14:20.

Посредством данной акции профсоюзы CC OO и Sindicato Ferroviario протестуют против набора на госслужбу в компании Renfe, объявленного несколько недель назад. Перевозчик планирует нанять 522 работников. Из них 340 вакансий предусмотрено для машинистов. Профсоюзы считают, что процесс не отвечает принципам непредвзятости и объективности и нарушает нормы набора на государственную службу. В частности, представители профессиональных объединений подали жалобу, основной целью которой является изменение некоторых аспектов процедуры найма.

Так, профсоюзные деятели подвергли критике тот факт, что процесс будет осуществлятся в режиме онлайн, "не позволяющем контролировать личность тех, кто находится за компьютером". Кроме того, они выступают против динамических испытаний и личных собеседований, которые подразумевают высокую степень предвзятости при выборе кандидатов.

Кроме того, организаторы забастовки требуют допустить к отбору претендентов, которые еще не закончили необходимое образование, но завершат его к моменту начала процедуры отбора. Они также выступают за то, чтобы нынешние сотрудники Renfe, имеющие временный контракт, получили возможность подписать бессрочный трудовой договор, подразумевающий схожие с нынешними должностные обязанности и сохранение приобретенных прав, категории, условий и стажа.