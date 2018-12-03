Оливковые рощи Таррагоны стали частью мирового сельскохозяйственного наследия

Список мирового аграрного наследия является аналогом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, но включает наиболее значимые объекты, связанные с сельским хозяйством.

Как отметили в содружестве городов Террес-де-Сения, международное признание древнейших оливковых деревьев откроет новые возможности для сохранения этого ценного природного памятника. К тому же, это может сыграть роль в принятии нового законодательства о защите оливковых рощ, ландшафта и аграрного наследия в каталонских муниципалитетах.

Обсуждение законопроекта должно состояться на последнем заседании регионального парламента этого года или на первом заседании 2019 года.

В Ульдеконе также состоялся Восьмой конгресс по тысячелетним оливковым рощам, целью которого было проанализировать прошедший сезон, который оказался не самым удачным.