На Майорке борются с шумными вечеринками на яхтах

На Балеарских островах пытаются устранить пробел в законодательстве об уровне шума на круизных лайнерах и яхтах, где проводятся вечеринки.

Коалиция Més per Mallorca призывает установить предельно допустимые уровни шума для судов вдоль всей береговой линии острова.

Власти Майорки и Ибицы уже предпринимали попытки ввести ограничения. Гражданская гвардия и экологическая служба Ibanat имеют право наказывать нарушителей спокойствия. Тем не менее, текущее законодательство устанавливает обязательные требования только для тех кораблей, которые стоят на якоре у берегов охраняемых территорий или в водах, которые находятся в юрисдикции администрации порта Майорки. Таким образом, текущие правила позволяют организаторам вечеринок устраивать их рядом с густонаселёнными зонами.

Жители нескольких районов Пальмы: Порто-Пи, Ла-Бонанова и Эль-Террено объединились для создания платформы в противостоянии громкой музыке и шуму с круизных лайнеров, а также шуму, исходящему от двигателей и паромов, выгружающих товары.

В 2017 году было опубликовано исследование, которое говорит о том, что 93% жителей столицы острова подвержены воздействию шумового загрязнения.