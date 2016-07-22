Майорка - любимое туристическое направление среди испанцев

Пальма-де-Майорка – самое популярное направление внутреннего туризма в Испании. Как правило, здесь проводят отпуск жители Барселоны и Мадрида. Таковы данные поисковика Kayak за июль.

Второе по популярности направление среди испанцев – Ибица. На третьем месте оказалась Барселона, в этот город отдыхаюшие в основном направляются из Мадрида. Четвертый по популярности - Санта-Крус-де-Тенерифе, куда едут из Мадрида, Малаги и Барселоны. На пятом месте находится Ла-Корунья, любимое место туристов из Севильи и Барселоны.

Малага, Севилья и Мадрид находятся в конце рейтинговой таблицы.