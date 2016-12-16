Лерида укрепляет свои позиции как туристическое направление

Число туристов в Лериде постоянно растет: если в 2006 году местные Бюро туризма посетили 28 419 человек, то к прошлому году эта цифра увеличилась до 30 695, сообщает La Vanguardia. По словам гида Ольги Пас, когда она начала водить группы туристов по городу в 2001 году, многие его жители смотрели на нее странно. Сейчас же это зрелище стало для них вполне привычным. Так, в 2015 году в Лерид было проведено 250 экскурсий, в которых приняли участие 10 000 человек. Пас отмечает, что туристы высоко ценят качество оказываемых в Лериде услуг, и зачастую город приятно их удивляет. "Гости приезжают сюда, не имея особого представления о том, что им предстоит увидеть, и в результате уезжают совершенно очарованными", говорит экскурсовод.

Подобный рост активности сказался и на работе туристического автобуса, который курсирует по городу в период с начала Страстной недели по середину октября. В нынешнем году сезон завершился с показателем в 12 306 пассажиров, что на 10% больше, чем годом ранее.

Самым посещаемым монументом Лериды остается собор Сеу-Велья. В дни полнолуния он также открывается в ночное время, и обычно в этот период для туристов здесь готовят разнообразные сюрпризы. Впрочем, в последнее время заметно выросла популярность тамплиерского замка Гардени, посетителям которого предлагают экскурсии "Тамплиер на один день", рассчитанные на группы размером до 35 человек. Гости тянут жребий, и гиды раздают им костюмы – мантии для рыцарей, передники для слуг и рясы для монахов. Летом также организуется ночная версия этого развлечения.

Большинство туристов приезжает в Лериду из других городов Каталонии. В основном это жители Барселоны. Впрочем, зачастую приезжают группы и отдельные туристы из Мадрида, Валенсии, Андалусии и Арагона. Среди иностранцев первое место по численности занимают французы, за которыми следуют итальянцы, немцы и британцы.