Качество воздуха в Испании улучшилось в 2016 году

Показатели качества воздуха в Испании в 2016 году немного улучшились по сравнению с предыдущим годом. В то же время, в некоторых городах наблюдается превышение установленных норм. Самыми загрязнёнными оказались Мадрид, Барселона, Гранада и Валенсия, а также впервые в этом списке оказался Сан-Себастьян-де-ла-Гомера на Канарских островах.

На этой неделе Министерство сельского и рыбного хозяйства, продовольствия и окружающей среды опубликовало на своём сайте Отчёт о качестве воздуха в Испании за 2016 год. В документе отмечается, что уровень концентрации наиболее вредного для здоровья человека вещества – двуокиси азота (NO 2 ), источниками которого могут являться автомобили или электростанции, снизился, по сравнению с предыдущим периодом. Содержание в атмосферном воздухе взвешенных частиц класса PM 10 также снизилось в некоторых регионах, где раньше наблюдалось превышение нормы, в частности, в Астурии. Концентрация озона в тропосфере (O 3 ) в 2016 году осталась на высоком уровне в пригородах и сельской местности, что связано с солнечной радиацией и выбросами.

Уровень защиты здоровья населения, о котором также говорится в отчёте министерства, соответствует европейским нормам качества воздуха. В то же время, по оценкам экологов, несмотря на некоторые улучшения по ряду показателей, они по-прежнему далеки от безопасных для населения.