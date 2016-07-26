Эль-Фронтон – одно из лучших в мире мест для бодиборда

Пользователь портала Vimeo Оливер Сантана Альмеида с помощью дрона снял живописную морскую зону Эль-Фронтон, считающуюся одной из лучших в мире для занятий бодибордом. Она расположена неподалеку от муниципалитета Гальдар на северо-западе острова Гран-Канария.

"Эль-Фронтон – уникальное и мощное место, которое требует смелости и опыта", - говорят о нем эксперты. Волна разбивается в двух направлениях, и два формирующихся в результате потока сталкиваются посередине, создавая идеальные условия для прыжков и маневров для серферов. Здесь ежегодно проводятся соревнования для поклонников бодиборда, в которых участвуют только лучшие представители этого вида спорта. Следующее мерорпиятие состоится в ноябре этого года.

Добраться до Эль-Фронтона можно из городка Гальдар, двигаясь в сторону населенного пункта Калета-де-Арриба. В окрестностях есть парковка. Кроме того, некоторые идут до этой зоны пешком от близлежащего пляжа Агухеро, однако знатоки местности предупреждают о необходимости соблюдения мер предосторожности из-за постоянных волн.