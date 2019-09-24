Эксперты: Испания больше всех пострадает от банкротства Thomas Cook

Как сообщает АТОР, самый большой ущерб, скорее всего, понесут испанские отельеры. В 2018 году Thomas Cook привез в Испанию 2,38 млн пакетных туристов, став третьим по объемам британским туроператором после TUI UK и Jet2.holidays. На период с 1 мая по 31 декабря Thomas Cook запланировал в общей сложности 966 549 кресел в Испанию (-11,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года).

По данным исследовательской компании Mabrian, которая ведет мониторинг ситуации на испанском туристическом рынке, больше всего от ухода Thomas Cook пострадают Канарские и Балеарские острова: на эти два направления было запланировано более 850 000 мест. ТОП-3 – это Тенерифе, Майорка и Лансерот. Кроме того, на материк туроператор летал в Жирону, Аликанте и Реус.

По прогнозам, по линии Thomas Cook Испания не получит до конца 2019 года около 400 000 кресел. С января по август 2020 года потери составят 830 000 мест.

Отельеры Канарских и Балеарских островов уже бьют тревогу: только на Майорке Thomas Cook обеспечивал 18% въездного британского туризма, не считая 5 арендованных отелей и собственных брендовых объектов, таких как Casa Cook или Cook's Club. Так, Канары уже просят правительство отменить плату за обслуживание в местных аэропортах, чтобы стимулировать приход новых перевозчиков.

«На Канарских островах есть отели, где вчера на зиму было занято 90% мест, а сегодня из-за закрытия Thomas Cook это всего лишь 30%. В некоторых случаях ситуация драматическая, потому что мы являемся направлением, который больше всего зависит от туроператоров. Больше 70% британских туристов прибывают на наши курорты именно в рамках пакетных туров», – заявил президент Федерации предпринимателей индустрии гостеприимства и туризма Лас-Пальмас (FEHT) Хосе Мария Маньярикуа.